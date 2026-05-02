États-Unis : plus de 8,6 milliards de dollars de ventes d’armes approuvés pour Israël et les alliés du Golfe

Le département d’État américain a annoncé avoir validé des ventes d’armement dépassant 8,6 milliards de dollars au profit d’Israël et de plusieurs alliés du Golfe, dans un contexte régional marqué par une trêve fragile avec l’Iran. Les bénéficiaires incluent le Qatar, le Koweït et les Émirats arabes unis.

Parmi les principaux contrats figure une enveloppe de 4,01 milliards de dollars destinée au Qatar pour le réapprovisionnement et la maintenance du système de défense aérienne Patriot. Doha doit également acquérir des kits de guidage laser de précision (APKWS) pour un montant de 992,4 millions de dollars. Ces systèmes, conçus pour transformer des roquettes classiques en munitions guidées, seront également vendus à Israël pour un montant équivalent, ainsi qu’aux Émirats arabes unis pour 147,6 millions de dollars.

Le Koweït bénéficiera pour sa part d’un système intégré de commandement des opérations, évalué à 2,5 milliards de dollars. Les principaux contractants de ces ventes incluent des groupes de défense américains et internationaux tels que BAE Systems, RTX, Lockheed Martin et Northrop Grumman.

Ces annonces interviennent alors que la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran entre dans sa neuvième semaine, et plus de trois semaines après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu. Malgré leur non-implication directe dans le conflit, plusieurs pays du Golfe ont été visés par des missiles et des drones iraniens, renforçant leur besoin en capacités de défense.

Parallèlement, Washington a averti certains alliés européens de possibles retards dans les livraisons d’armes, en raison de la pression exercée sur ses stocks par le conflit. Le président Donald Trump a par ailleurs indiqué avoir été informé de nouvelles options militaires concernant l’Iran, tout en exprimant des réserves sur une récente proposition de trêve émanant de Téhéran.

Ces décisions traduisent la volonté des États-Unis de consolider leurs alliances régionales tout en maintenant une pression stratégique sur l’Iran, dans un environnement sécuritaire toujours instable.