États-Unis : une vague de froid historique paralyse 30 États

Une tempête hivernale d'une ampleur exceptionnelle frappe actuellement les États-Unis, poussant 30 États à émettre des alertes météorologiques sévères. Sept États - le Mississippi, la Floride, le Kentucky, la Virginie, le Kansas, l'Arkansas et le Missouri - ont déclaré l'état d'urgence.

Les régions méridionales, traditionnellement épargnées par les grands froids comme le Mississippi et la Floride, font face à des conditions météorologiques particulièrement préoccupantes. Au Kansas, les intempéries ont déjà provoqué plusieurs accidents de la route, dont le renversement d'un camion de pompiers.

Les températures, bien inférieures à la moyenne historique, devraient persister pendant une semaine. Ce phénomène exceptionnel s'explique par un affaiblissement du vortex polaire, une masse d'air froid qui tourne habituellement autour du pôle Nord. Son extension vers le sud provoque ces conditions extrêmes inhabituelles.

Face à cette situation, les principales compagnies aériennes américaines (American Airlines, Delta, Southwest et United) ont supprimé leurs frais de modification de réservation. La côte Est se prépare à l'arrivée de la tempête, avec Washington, Baltimore et Philadelphie qui anticipent neige et verglas de dimanche à lundi.

Les météorologues prévoient que ce système hivernal pourrait générer les tempêtes de neige les plus violentes et les températures les plus basses de la dernière décennie, affectant des dizaines de millions d'Américains.