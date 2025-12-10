États-Unis : Washington veut imposer la collecte des données sociales aux visiteurs, Israël aussi concerné

Les États-Unis s’apprêtent à durcir une nouvelle fois les conditions d’entrée sur leur territoire, et Israël fait partie des pays directement concernés. Selon un avis publié mercredi 10 décembre dans le Federal Register, l’administration Trump souhaite exiger des ressortissants bénéficiaires du programme d’exemption de visa – dont la France, Israël, le Japon ou encore le Royaume-Uni – qu’ils fournissent l’historique de leurs activités sur les réseaux sociaux au cours des cinq dernières années.

La mesure, qui pourrait entrer en vigueur d’ici soixante jours sauf recours judiciaire, imposerait également de communiquer les numéros de téléphone utilisés sur cinq ans, ainsi que les adresses e-mail personnelles et professionnelles. Les voyageurs devront par ailleurs renseigner plusieurs informations familiales (noms, dates de naissance, lieux de résidence), tandis que les demandes ESTA devraient désormais être effectuées exclusivement via l’application mobile afin de permettre la géolocalisation des utilisateurs.

Cette collecte accrue s’inscrit dans le durcissement général de la politique migratoire américaine depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Washington affirme vouloir renforcer la sécurité nationale, détecter les profils potentiellement « menaçants » et réduire les fraudes liées aux déplacements internationaux.

Ces annonces interviennent alors que l’interdiction controversée de visas pour les fact-checkeurs suscite une forte indignation aux États-Unis. L’administration estime que leur travail s’apparente à une forme de « censure », une position dénoncée par l’International Fact-Checking Network.

À quelques mois de la Coupe du monde 2026, ces restrictions supplémentaires pourraient encore freiner un secteur touristique déjà en recul, tandis que des centaines de milliers de voyageurs israéliens – parmi les plus nombreux hors Europe à se rendre aux États-Unis – devront désormais se soumettre à ces nouvelles exigences.