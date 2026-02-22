Floride : un homme armé tué par le Secret Service après une intrusion à Mar-a-Lago

Un homme armé a été abattu dimanche matin par des agents du Secret Service américain et des policiers du comté de Palm Beach après avoir pénétré sans autorisation dans le périmètre sécurisé de Mar-a-Lago, la résidence de Donald Trump en Floride.

Selon les premières informations communiquées par les autorités locales, l’individu aurait franchi les limites du domaine, déclenchant une intervention immédiate des forces de sécurité. Les agents ont ouvert le feu face à ce qu’ils ont qualifié de menace, et l’homme a été mortellement touché sur place.

Le président des États-Unis ne se trouvait pas à Mar-a-Lago au moment des faits. Il se trouve actuellement à Washington, ont précisé les autorités. Aucun membre du personnel ni aucun tiers n’aurait été blessé lors de l’incident.

Les circonstances exactes de l’intrusion restent à éclaircir. Les forces de l’ordre n’ont pas encore communiqué l’identité du suspect ni précisé ses motivations. Un point presse doit être organisé ultérieurement en coordination avec le Federal Bureau of Investigation (FBI), qui participe à l’enquête.

Mar-a-Lago, situé à Palm Beach, fait l’objet d’un dispositif de sécurité renforcé en raison de son statut de résidence privée du président américain. Toute tentative d’intrusion dans ce périmètre entraîne une réponse immédiate des services de protection.

L’enquête devra déterminer si l’homme agissait seul et évaluer la nature exacte de la menace qu’il représentait au moment de l’intervention.