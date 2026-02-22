Donald Trump annonce l’envoi d’un navire-hôpital au Groenland

Le président américain Donald Trump a annoncé samedi l’envoi d’un navire-hôpital au Groenland, territoire autonome danois au cœur des rivalités stratégiques dans l’Arctique. Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, il affirme que le bâtiment est destiné à « prendre soin des nombreuses personnes qui sont malades et qui ne sont pas soignées là-bas », ajoutant : « Il est en route ! », sans fournir davantage de précisions sur le calendrier ou les bénéficiaires de cette opération.

La publication était accompagnée d’une image semblant montrer l’USNS Mercy, navire-hôpital américain de 272 mètres habituellement basé en Californie. Il n’a toutefois pas été confirmé qu’il s’agisse du bâtiment effectivement mobilisé pour cette mission.

Selon la Maison Blanche, l’initiative est menée en coordination avec Jeff Landry, nommé en décembre envoyé spécial des États-Unis pour le Groenland. L’administration américaine soutient régulièrement que le territoire et ses ressources revêtent une importance stratégique majeure pour la sécurité nationale face aux ambitions de la Russie et de la Chine dans l’Arctique.

Cette annonce intervient alors que Washington cherche à renforcer son influence dans la région, malgré les réticences européennes. Donald Trump a récemment atténué ses déclarations les plus offensives après la signature d’un accord-cadre avec le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, ouvrant la voie à des discussions entre les États-Unis, le Danemark et le Groenland.

Quelques heures avant le message présidentiel, l’armée danoise avait annoncé l’évacuation vers l’hôpital de Nuuk d’un membre d’équipage d’un sous-marin américain nécessitant des soins médicaux urgents.