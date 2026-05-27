Fuite chimique mortelle dans une usine américaine

Un grave accident industriel s’est produit mardi dans une usine de papier de l’État de Washington, dans le nord-ouest des États-Unis. Plusieurs personnes sont mortes et d’autres ont été grièvement blessées après la rupture d’une cuve contenant une solution chimique utilisée dans la fabrication du papier.

L’incident a eu lieu sur le site de Nippon Dynawave Packaging, à Longview. Selon un communiqué publié conjointement par l’entreprise et les pompiers, la cuve contenait de la « liqueur blanche », un mélange notamment composé d’hydroxyde de sodium et de sulfure de sodium.

Cette substance est utilisée dans les premières étapes de la production de papier, afin de décomposer les copeaux de bois et de produire de la pâte à papier.

La rupture de la cuve a provoqué « plusieurs blessures graves », selon les autorités, qui ont également confirmé des décès liés à l’accident, sans préciser leur nombre.

D’après le Seattle Times, citant les pompiers, dix personnes auraient été blessées : neuf employés de l’entreprise et un pompier.

Les autorités assurent qu’il n’existe pas de danger immédiat pour la population. Elles n’ont toutefois pas encore communiqué de bilan définitif ni indiqué si des personnes sont toujours portées disparues.

Nippon Dynawave Packaging, filiale du groupe japonais Nippon Paper, produit des emballages destinés à des clients en Amérique du Nord, en Asie et dans d’autres régions du monde.