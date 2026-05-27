Le ministère libanais de la Santé affirme que 31 personnes ont été tuées mardi dans des frappes israéliennes visant des cibles terroristes du Hezbollah dans le sud du Liban

Selon Beyrouth, au moins quatre enfants et al-Shamali, près de Tyrarmi les morts, et 40 personnes ont été blessées. Le ministère ne distingue pas les civils des terroristes du Hezbollah. Quatorze personnes ont été tuées à Burj al-Shamali, près de Tyr.