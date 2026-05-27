LIVE BLOG | Israel Katz confirme l’élimination du numéro 4 de la branche armée du Hamas à Gaza
Mohammed Adwa aurait été ciblé par une frappe israélienne dans la ville de Gaza, onze jours après l’élimination de son prédécesseur.
Israel Katz confirme l’élimination du numéro 4 de la branche armée du Hamas à Gaza
Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, confirme que le numéro 4 de la branche armée du Hamas à Gaza a été éliminé hier. Il a félicité Tsahal et le Shin Bet pour l’opération, rappelant l’engagement d’Israël à éliminer tous les responsables du massacre du 7 octobre.
Des médias affiliés au Hamas confirment la mort de Mohammed Awda
Des médias affiliés au Hamas confirment que Mohammed Awda, présenté comme le nouveau chef militaire du mouvement dans la bande de Gaza, a été éliminé lors d’une frappe israélienne à Gaza-ville. Israël avait annoncé plus tôt avoir visé Awda, onze jours seulement après l’élimination de son prédécesseur, Izz al-Din al-Haddad. Selon Benjamin Netanyahou et Israel Katz, Awda dirigeait le renseignement du Hamas lors des massacres du 7 octobre et était impliqué dans le meurtre, l’enlèvement et les blessures de nombreux civils israéliens et soldats de Tsahal.
L’ONU condamne l’attaque contre la centrale nucléaire émiratie de Barakah
Le Conseil de sécurité de l’ONU a condamné l’attaque de drones contre la centrale nucléaire de Barakah, aux Émirats arabes unis, estimant qu’elle constitue une violation du droit international. Le Conseil n’a toutefois attribué la responsabilité de l’attaque à aucun acteur. Les Émirats arabes unis affirment que six drones ont été lancés la semaine dernière depuis l’Irak, dont l’un a provoqué un incendie dans la centrale nucléaire.
Le ministère libanais de la Santé affirme que 31 personnes ont été tuées mardi dans des frappes israéliennes visant des cibles terroristes du Hezbollah dans le sud du Liban
Selon Beyrouth, au moins quatre enfants et al-Shamali, près de Tyrarmi les morts, et 40 personnes ont été blessées. Le ministère ne distingue pas les civils des terroristes du Hezbollah. Quatorze personnes ont été tuées à Burj al-Shamali, près de Tyr.
Israël a mené mardi soir une frappe dans la bande de Gaza visant Mohammed Adwa, présenté comme le nouveau chef militaire du Hamas dans l’enclave
L’attaque a eu lieu dans le quartier de Rimal, à l’ouest de la ville de Gaza. Selon la Défense civile de Gaza, contrôlée par le Hamas, au moins trois personnes ont été tuées et une vingtaine d’autres blessées. Aucune confirmation officielle n’a été donnée dans l’immédiat sur la mort de Mohammed Adwa. Des médias israéliens ont toutefois cité de premières évaluations selon lesquelles la frappe aurait atteint sa cible. Une source israélienne a affirmé que Mohammed Adwa avait été tué.