Fusillade de Montréal : la piste d’une attaque liée à l’industrie pornographique se précise

L’enquête sur la fusillade meurtrière survenue lundi à Montréal s’oriente vers un possible lien avec l’industrie de la pornographie en ligne. Selon plusieurs médias canadiens, le principal suspect aurait ciblé le secteur dans lequel opère Aylo, société propriétaire de la plateforme Pornhub.

Les enquêteurs s’intéressent notamment à un manifeste attribué au tireur présumé, Seth Scott Hatfield, originaire de l’Alberta. D’après les premiers éléments de l’enquête, ce document contenait des propos hostiles à l’industrie pornographique ainsi qu’à certaines entreprises internationales du secteur.

La fusillade s’est produite à proximité du siège d’Aylo, dans le centre de Montréal. Selon les autorités, le suspect avait loué une chambre d’hôtel située en face des bureaux de l’entreprise. Le bâtiment aurait été touché par plusieurs tirs, renforçant l’hypothèse d’une attaque dirigée contre cette cible.

Les médias canadiens rapportent également que le suspect aurait été influencé par l’idéologie « incel » — contraction de involuntary celibate (« célibataire involontaire ») — ainsi que par des discours misogynes présents sur certaines plateformes en ligne.

L’attaque a coûté la vie à deux personnes : le policier montréalais Mohamed Lamin Ben Radwan et Michael Moshe Mizrahi, membre de la communauté juive de Montréal, qui aurait été visé par une policière qui l'aurait confondu avec l'assaillant.

Selon le consul général d’Israël à Montréal, Eliaz Loff, les premiers éléments disponibles laissent penser que l’entreprise constituait la cible principale de l’attaque. Il a qualifié la mort de Michael Mizrahi de « tragédie inutile ».

Titulaire des nationalités canadienne et israélienne, Michael Mizrahi vivait au Canada depuis de nombreuses années. Selon plusieurs médias, il appartenait à une famille déjà frappée par le terrorisme : son père avait été tué en Israël lors de la guerre du Golfe de 1991, alors qu’il était civil.