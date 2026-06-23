Fusillade à Montréal : trois morts, dont un policier et un membre de la communauté juive

Trois personnes ont trouvé la mort lundi lors d'une fusillade dans le quartier de Côte-des-Neiges, à Montréal, dont un policier, un membre de la communauté juive locale et le tireur présumé. Une seconde policière a été grièvement blessée mais son état est désormais stable.

La victime civile a été identifiée comme Michael Moshe Mizrahi, membre du centre Habad de Montréal. Originaire du Liban, il avait ensuite vécu en Israël avant de s'installer au Canada. Il laisse derrière lui un fils et deux filles vivant en Israël. L'organisation ZAKA travaille avec les autorités canadiennes afin de permettre son inhumation en Israël.

Le policier tué est le constable Mohamed Lamine Benredouane, 34 ans, qui avait rejoint la police de Montréal en 2021.

L'attaque s'est produite vers 11h30, près du quartier fortement fréquenté par la communauté juive, à proximité de restaurants casher, d'écoles juives, d'un centre Habad et de plusieurs institutions communautaires. Les autorités ont immédiatement demandé aux habitants de se confiner, avant de lever l'alerte après avoir sécurisé le secteur.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le tireur, identifié par les médias locaux comme Seth Hatfield, originaire de la province canadienne de l'Alberta, aurait parcouru plusieurs centaines de kilomètres avant de passer à l'acte. Il aurait diffusé un manifeste de 104 pages peu avant la fusillade, appelant à une révolution violente et s'en prenant notamment à la police, aux Juifs, aux femmes et à la société moderne. Les enquêteurs estiment qu'il pourrait être lié à la mouvance misogyne dite des « incels ».

Le chef de la police de Montréal, Fady Dagher, a indiqué que l'enquête était toujours en cours. « Nous n'avons aucune information indiquant qu'un autre suspect est impliqué », a-t-il déclaré, tout en précisant que les circonstances exactes de la mort du civil faisaient toujours l'objet d'investigations.

Le Bureau des enquêtes indépendantes du Québec (BEI) a été saisi du dossier, comme le prévoit la procédure lorsqu'un civil est tué lors d'une intervention policière.

Le Centre for Israel and Jewish Affairs (CIJA) a adressé ses condoléances aux familles des victimes et exprimé son soutien aux forces de l'ordre. Le consul général d'Israël à Montréal a également rendu hommage à Michael Moshe Mizrahi, évoquant « une famille qui connaît déjà les horreurs du terrorisme et de la violence ».