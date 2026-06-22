Montréal : trois morts après une fusillade dans le quartier de Côte-des-Neiges

Un civil, un policier et le suspect sont morts à la suite d'une fusillade survenue lundi en fin de matinée dans le quartier de Côte-des-Neiges, à Montréal, selon le Montreal Gazette.

Les faits se sont produits peu après 11h30 près de l'intersection des avenues Trans-Island et Courtrai. Deux policiers ont été touchés par balles, dont l'un a succombé à ses blessures. Un civil a également été tué.

Le suspect a été abattu par les forces de l'ordre, a confirmé le quotidien canadien.

Une vaste opération policière reste en cours dans le secteur, qui a été placé en alerte pour menace armée. Les autorités ont demandé aux habitants de se confiner à l'intérieur, de verrouiller leurs portes et de rester éloignés des fenêtres.

Selon des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, la fusillade s'est produite à proximité du supermarché PA, sur l'avenue Westbury, dans un immeuble qui abrite également des logements.

La police de Montréal (SPVM) a indiqué que l'opération se poursuivait et a demandé à la population d'éviter le secteur.