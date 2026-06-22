Montréal : Michael Moshe Mizrahi, membre de la communauté juive, tué dans la fusillade

Michael Moshe Mizrahi a été identifié comme le civil juif tué lors de la fusillade qui a secoué lundi le quartier de Côte-des-Neiges à Montréal, selon l'organisation israélienne ZAKA.

Dans un communiqué, un volontaire de ZAKA a évoqué « un incident tragique » qui continue de faire l'objet d'une enquête de la part des autorités canadiennes.

« Le choc est immense au sein de la communauté. Le défunt était un homme connu et apprécié, qui priait avec nous à la synagogue. Nous partageons la douleur de sa famille et attendons les conclusions de l'enquête qui permettront d'établir les circonstances exactes de sa mort », a déclaré le volontaire.

Selon les premières informations, Michael Moshe Mizrahi a été blessé lors de l'échange de tirs avant de succomber à ses blessures. Un policier est également décédé dans la fusillade, tandis qu'un second agent a été blessé.

L'attaque s'est produite peu après 11h30 (heure locale), près du supermarché PA, dans le quartier de Côte-des-Neiges, un secteur où réside une importante communauté juive. Les autorités ont rapidement déclenché une alerte d'urgence demandant aux habitants de se confiner et d'éviter la zone.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent une importante intervention policière autour du supermarché. Selon les autorités, le tireur a été abattu sur place.

Malgré la proximité de plusieurs institutions juives, le porte-parole du mouvement Habad, le rabbin Motti Seligson, a indiqué à la Jewish Telegraphic Agency que rien ne permettait, à ce stade, de conclure que la communauté juive était spécifiquement visée.

L'enquête se poursuit afin de déterminer le mobile exact de l'attaque.