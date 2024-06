Fustigeant un procès truqué, Trump confirme son appel, après avoir levé 52 millions de dollars de dons

L’équipe de campagne du candidat républicain affirme que de nouveaux donateurs ont afflué sur la plateforme de dons ouverte en permanence, depuis le verdict jugeant l’ancien président coupable d’avoir truqué les comptes de son entreprise pour dissimuler le versement d’argent à des femmes avec qui il avait eu des relations adultères.

"Les habitants de notre pays savent que c’est un canular, ils savent que c’est un canular, ils comprennent", a déclaré Trump. "Vous savez, ils sont vraiment intelligents. Et c’est vraiment quelque chose, donc nous allons faire appel de cette arnaque", a-t-il redit. Il a ensuite affirmé que l’accord de non-divulgation passé avec Stormy Daniel pour taire leur relation sexuelle contre de l’argent était "totalement légal".

Trump a également vanté, dans un discours confus, les fruits de la collecte de fonds lancée depuis le verdict. Dans son allocution, l'ancien président américain a annoncé 39 millions de dollars, et en fin de journée vendredi, selon son équipe de campagne, le montant récolté en ligne 24 heures après le verdict s’élevait à plus de 52,8 millions de dollars (48,6 millions d’euros). "C’est plus de 2 millions de dollars par heure", se sont félicités dans un communiqué Chris LaCivita et Susie Wiles, conseillers de campagne.