Guerre en Iran : les États-Unis ont déjà dépensé 25 milliards de dollars, selon le Pentagone

La guerre menée par les États-Unis en Iran a déjà coûté environ 25 milliards de dollars, selon une première estimation officielle communiquée au Congrès par un haut responsable du Pentagone. Jules Hurst, chargé des fonctions de contrôleur, a précisé devant la commission des forces armées de la Chambre des représentants que l’essentiel de ces dépenses concernait les munitions.

Les frappes américaines contre l’Iran ont débuté le 28 février, en coordination avec Israël, marquant une escalade majeure dans les tensions régionales. Depuis, les deux camps observent un cessez-le-feu fragile, sans pour autant avoir résolu les principaux objectifs affichés par Washington.

Parmi ces objectifs figuraient notamment l’empêchement de l’Iran d’accéder à l’arme nucléaire, la destruction de son programme balistique, ainsi que la création de conditions favorables à un changement de régime. À ce stade, aucun de ces objectifs n’a été pleinement atteint, malgré l’ampleur des moyens engagés.

Le coût financier du conflit, désormais chiffré publiquement, met en lumière l’intensité des opérations militaires menées et le recours massif aux capacités de frappe américaines. Il soulève également des interrogations au sein du Congrès sur la stratégie poursuivie et sur la soutenabilité d’un engagement prolongé.

Alors que le cessez-le-feu reste précaire, les responsables américains continuent d’évaluer leurs options, entre pression militaire et tentative de reprise des discussions diplomatiques. Dans ce contexte, le bilan financier pourrait encore s’alourdir si les hostilités reprennent ou si les objectifs stratégiques de Washington devaient être poursuivis par d’autres moyens.