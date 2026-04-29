Gideon Sa'ar : "le Hezbollah continue d’entraîner le Liban dans la guerre malgré le cessez-le-feu"

Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa’ar a accusé le Hezbollah de continuer à « entraîner le Liban dans cette guerre » en dépit du cessez-le-feu en vigueur, affirmant qu’Israël poursuivrait ses ripostes en cas d’attaques transfrontalières.

Dans un entretien accordé à Al Arabiya, il a assuré que l’État hébreu soutenait la trêve, tout en se réservant le droit d’agir pour protéger ses localités du nord et ses soldats déployés dans le sud du Liban. « Lorsqu’ils attaquent, nous devons répondre », a-t-il déclaré.

Gideon Sa’ar a également insisté sur l’absence d’ambitions territoriales israéliennes au Liban, qualifiant le Hezbollah de « problème commun pour nous et pour les Libanais ». Il a affirmé qu’Israël « n’aurait aucun problème à se retirer » une fois le mouvement terroriste chiite démantelé, aux côtés des autres groupes armés.

« Nous devons faire aujourd’hui ce que l’armée libanaise aurait dû faire depuis longtemps », a-t-il ajouté, pointant du doigt l’incapacité de l’État libanais à désarmer le Hezbollah.

Interrogé sur la situation à Gaza, le chef de la diplomatie israélienne a estimé que la menace du Hamas avait été « considérablement réduite », tout en reconnaissant que des discussions se poursuivaient en vue de son désarmement.

Gideon Sa’ar a par ailleurs rejeté les accusations selon lesquelles Israël aurait entraîné les États-Unis dans la guerre contre l’Iran, affirmant que le président Donald Trump avait lui-même précisé qu’Israël ne l’avait pas « poussé » à entrer en guerre.

Enfin, il a estimé que les États du Golfe, visés par l’Iran lors du dernier conflit, avaient désormais pleinement conscience de la menace que représente Téhéran. Empêcher l’Iran d’accéder à l’arme nucléaire constitue, selon lui, un enjeu crucial non seulement pour Israël, mais aussi pour la sécurité régionale et mondiale.