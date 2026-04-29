Ofir Sofer met en garde contre la dégradation de la sécurité des Juifs au Royaume-Uni et appelle à l’alyah

Le ministre israélien de l’Alyah et de l’Intégration, Ofir Sofer, a exprimé une vive inquiétude face à la dégradation de la sécurité de la communauté juive au Royaume-Uni, après l'attaque de ce mercredi qui, selon lui, illustre une montée préoccupante de l’antisémitisme et une réponse insuffisante des autorités britanniques.

« La sécurité de la communauté juive au Royaume-Uni continue de se détériorer », a-t-il déclaré, qualifiant l’attaque récente d’événement « grave et profondément troublant ». Ces propos interviennent dans un contexte marqué par une hausse des actes antisémites en Europe depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas, alimentant un climat d’inquiétude au sein des communautés juives de la diaspora.

Rappelant que l’État d’Israël constitue « le foyer souverain de tous les Juifs », Ofir Sofer a mis en avant les efforts déployés par son ministère pour encourager l’alyah, c’est-à-dire l’immigration vers Israël. Il a annoncé la tenue prochaine d’un salon dédié à Londres, destiné à fournir des informations détaillées et un accompagnement pratique aux personnes souhaitant s’installer en Israël, avec des programmes visant à faciliter leur intégration.

Cette initiative s’inscrit dans une politique plus large visant à renforcer les liens avec les communautés juives à l’étranger, tout en répondant aux préoccupations croissantes liées à leur sécurité. Israël cherche ainsi à se positionner comme une alternative concrète pour ceux qui envisagent un départ face à la montée des tensions.

Le ministre a également adressé ses vœux de rétablissement complet aux blessés et affirmé la solidarité de l’État hébreu avec l’ensemble de la communauté juive britannique, dans un moment qu’il qualifie de particulièrement difficile.