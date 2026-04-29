Deux membres de la communauté juive ont été blessés mardi lors d'une attaque au couteau dans le quartier de Golders Green, au nord de Londres, secteur connu pour sa forte population juive. L'agression s'est produite sur Golders Green Road, à proximité d'une synagogue selon plusieurs témoignages relayés sur place.

D'après l'organisation communautaire de sécurité Shomrim, un homme armé d'un couteau a été vu courant dans la rue en tentant de poignarder des passants juifs. Alertés immédiatement, des bénévoles de l'organisation sont intervenus rapidement et sont parvenus à maîtriser le suspect avant l'arrivée des forces de l'ordre.

https://x.com/i/web/status/2049441860691566730 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

La police londonienne est ensuite intervenue sur les lieux et a utilisé un pistolet à impulsion électrique pour neutraliser définitivement l'agresseur, avant de procéder à son arrestation. Le suspect a été placé en garde à vue et une enquête a été ouverte afin de déterminer ses motivations ainsi que les circonstances exactes de l'attaque.

Les deux victimes ont été prises en charge par Hatzola, le service ambulancier communautaire juif, puis transportées pour recevoir des soins. L'une des deux victimes serait grièvement blessée selon les services de secours.

L'attaque a provoqué une vive émotion au sein de la communauté juive britannique, déjà préoccupée par la hausse des actes antisémites observée au Royaume-Uni depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Golders Green, qui abrite de nombreuses institutions religieuses et commerces juifs, est considéré comme l'un des principaux centres de la vie juive londonienne.