Royaume-Uni : nouvelle arrestation après une série d'attaques visant des sites juifs et israéliens à Londres

La police antiterroriste britannique a arrêté dimanche un homme de 37 ans originaire du Devon, dans le sud-ouest du Royaume-Uni, dans le cadre d'une enquête sur plusieurs attaques visant ces dernières semaines des sites juifs, israéliens et liés à des opposants iraniens à Londres. Selon la police métropolitaine, le suspect, interpellé à Barnstaple, a été conduit dans un commissariat londonien et placé en garde à vue pour interrogatoire pour suspicion de préparation d'actes terroristes.

Cette arrestation porte à 26 le nombre total de personnes interpellées depuis le début de la vague d'incidents survenue après les incendies criminels du 23 mars dans le quartier de Golders Green. Huit suspects ont déjà été inculpés pour des faits liés à des incendies volontaires, tandis qu'une personne a été condamnée.

La série d'attaques avait commencé par l'incendie de quatre ambulances de Hatzola dans le secteur de Golders Green. Depuis, plusieurs autres sites communautaires ou liés à Israël ont été pris pour cible.

Mercredi dernier, des individus ont tenté d'incendier la Finchley Reform Synagogue en déposant des bouteilles contenant un produit inflammable près du bâtiment avant de lancer une brique. Le même jour, une tentative similaire a visé les bureaux de Iran International, où un conteneur enflammé a été jeté dans le parking, sans provoquer de dégâts majeurs.

Vendredi, un ancien local d'une organisation juive a à son tour été visé par des bouteilles incendiaires qui n'ont que partiellement pris feu. Le même jour, des bocaux contenant une substance finalement jugée non dangereuse ont été découverts près de l'ambassade d'Israël à Londres.

Enfin, dimanche dernier, la Kenton United Synagogue avait été la cible d'un engin incendiaire, causant de légers dégâts dus à la fumée, sans faire de blessés. Les autorités poursuivent leurs investigations sur cette série d'actes inquiétants.