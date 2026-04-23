Londres : un adolescent plaide coupable après l’incendie d’une synagogue, la police multiplie les arrestations

Les autorités britanniques poursuivent leur vaste enquête sur une série d’attaques incendiaires visant des sites liés à la communauté juive à Londres. Un adolescent de 17 ans a plaidé coupable d’incendie volontaire après une attaque contre la synagogue Kenton United Synagogue, tandis que la police antiterroriste a procédé à de nouvelles arrestations.

Le jeune suspect, dont l’identité reste protégée en raison de son âge, a reconnu devant le tribunal de Westminster avoir mis le feu au bâtiment samedi soir. Selon les enquêteurs, il a escaladé un mur avant de lancer à travers une fenêtre brisée une bouteille contenant un liquide inflammable. L’incendie a causé des dégâts matériels limités et aucune victime n’a été signalée. Dans une déclaration écrite, l’adolescent a affirmé qu’il ignorait qu’il s’agissait d’une synagogue et qu’il n’éprouvait aucune hostilité envers les Juifs, exprimant ses regrets.

Parallèlement, la police métropolitaine de Londres a annoncé l’arrestation de deux nouveaux suspects, âgés de 19 et 26 ans, à Watford. Ils sont soupçonnés de préparer une nouvelle attaque incendiaire contre un lieu lié à la communauté juive, dont la cible précise n’a pas été identifiée. Avec ces interpellations, le nombre total d’arrestations liées à cette enquête atteint désormais 25.

Depuis fin mars, plusieurs sites ont été visés dans la capitale britannique. Parmi eux figurent des synagogues, des structures communautaires juives ainsi qu’un média persan critique du régime iranien. Aucun blessé n’a été recensé, mais les responsables communautaires dénoncent une hausse préoccupante de l’antisémitisme au Royaume-Uni.

Les enquêteurs s’intéressent notamment à un groupe peu connu se faisant appeler Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya, qui a revendiqué plusieurs de ces attaques ainsi que des actions similaires en Belgique et aux Pays-Bas. Selon des sources spécialisées et des responsables israéliens, cette organisation pourrait entretenir des liens avec un proxy iranien.