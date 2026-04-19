Le Premier ministre britannique "choqué" par des incendies criminels à caractère antisémite à Londres

Le Premier ministre britannique Keir Starmer s’est dit «choqué» dimanche par une série d’incendies criminels à caractère antisémite survenus ces dernières semaines à Londres, marquant une inquiétante montée des tensions visant la communauté juive. «Je suis choqué par les récentes tentatives d'incendies antisémites dans le nord de Londres», a-t-il écrit sur X. «C'est odieux et cela ne sera pas toléré. Les attaques contre notre communauté juive sont des attaques contre la Grande-Bretagne», a-t-il ajouté.

Dans la nuit de samedi à dimanche, une synagogue du nord-ouest de la capitale a été visée. La police a indiqué qu’une vitre de la synagogue Kenton United avait été brisée avant qu’une bouteille contenant un produit inflammable ne soit lancée à l’intérieur. Si les dégâts matériels restent limités et aucun blessé n’est à déplorer, l’enquête a été confiée à la brigade antiterroriste.

D’autres incidents similaires ont été recensés récemment, notamment un incendie criminel visant un local d’organisation caritative juive, ainsi qu’une tentative d’attaque contre une synagogue dans le quartier de Finchley. Fin mars, quatre ambulances de l’organisation Hatzola avaient également été incendiées.

Face à cette série d’actes, les autorités ont procédé à plusieurs arrestations et inculpations, tandis que le gouvernement a annoncé un renforcement de «la présence policière visible» autour des sites sensibles.

Le grand rabbin du Royaume-Uni, Ephraim Mirvis, a dénoncé «une campagne soutenue de violence et d’intimidation contre la communauté juive du Royaume-Uni». «Dieu merci, aucune vie n’a été perdue, mais nous ne pouvons pas - et ne devons pas - attendre que cela change pour comprendre à quel point ce moment est dangereux pour l’ensemble de notre société », a-t-il averti.

Un groupe se faisant appeler «Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya» aurait revendiqué plusieurs attaques, selon des sources spécialisées, alimentant davantage les craintes d’une escalade.