Tsahal annonce la mort d'un soldat au Liban

Tsahal a annoncé le décès du sergent-major de réserve Lidor Porat, 31 ans, originaire d’Ashdod, tué au combat dans le sud du Liban.

L’officier servait au sein du bataillon 7106 de la 769e brigade régionale. Il a été mortellement touché lorsqu’un véhicule du génie militaire a roulé sur un engin explosif posé par le Hezbollah, lors d’une opération menée dans une zone sensible du front sud.

Au cours du même incident, neuf autres soldats ont été blessés : un grièvement, quatre modérément et quatre légèrement. Tous ont reçu des soins sur place avant d’être évacués vers l'hôpital.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’explosion s’est produite lors d’une opération de sécurisation menée par les forces israéliennes sous le commandement de la 91e division. Un soldat positionné à proximité pour assurer la couverture de l’unité a également été blessé par la déflagration. Les circonstances exactes de l’incident restent à déterminer.

À la suite de l’explosion, l’armée israélienne a indiqué avoir mené des frappes contre des cibles dans le secteur, et ce en dépit du contexte du cessez-le-feu. Les opérations militaires se poursuivent dans cette zone du sud du Liban.

Cette annonce intervient moins de 24 heures après la confirmation de la mort d’un autre réserviste, le sergent-major Barak Kalfon, 48 ans, tué vendredi lors d’une opération similaire dans le sud du Liban. Engagé au sein d’une unité de parachutistes, ce dernier a été blessé par l’explosion d’un engin lors d’une fouille dans un bâtiment, avant de succomber à ses blessures à l’hôpital Rambam de Haïfa. L'armée a précisé que l'engin explosif avait été déposé avant le cessez-le-feu.