Antisémitisme en Europe : "un malaise profond" et la fin du "sentiment de sécurité" , alerte Yigal Palmor

À la lumière d’un récent sondage sur l’antisémitisme en Europe, Yigal Palmor, directeur des relations internationales de l'Agence juive, dresse le portrait d’un continent traversé par une inquiétude diffuse mais largement partagée au sein des communautés juives. Au-delà des chiffres – pourtant alarmants, avec une majorité de Juifs déclarant avoir été confrontés à des actes antisémites ou exprimant une peur croissante de vivre dans certains pays – c’est l’atmosphère générale qui interpelle.

« Il ne s’agit pas de comparer des statistiques d’un pays à l’autre, mais de comprendre l’image d’ensemble », insiste-t-il. Et cette image est celle d’un « malaise profond », presque d’un « tremblement de terre », qui touche toutes les communautés, sans distinction de taille, de courant religieux ou de localisation géographique. Pour Yigal Palmor, ce sentiment marque une rupture majeure : depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Juifs d’Europe avaient progressivement retrouvé un sentiment de sécurité, porté par un travail de mémoire et de responsabilité historique des sociétés européennes.

Aujourd’hui, ce socle semble vaciller. « Là où vous allez en Europe, vous percevez un sentiment de marche arrière », explique-t-il. Certains discours au sein des communautés évoquent même des références historiques particulièrement lourdes, signe d’une angoisse grandissante. Sans céder aux comparaisons, Palmor souligne toutefois une évolution du langage : « On entend aujourd’hui des mots qui n’avaient plus été prononcés depuis des décennies. »

Ce qui frappe, selon lui, c’est l’ampleur du consensus. Loin d’être circonscrit à un pays ou à une ville, ce malaise est partagé à l’échelle européenne. « L’Europe n’est plus perçue comme un refuge sûr pour les Juifs », résume-t-il, pointant une prise de conscience collective.

Face à cette situation, Yigal Palmor appelle Israël à renforcer son rôle, sans tomber dans l’ingérence. Il ne s’agit pas seulement de promouvoir l’alyah, mais de réaffirmer un lien fort avec la diaspora. « Israël doit être présent, tendre la main, renforcer le sentiment d’unité et de solidarité », plaide-t-il.

Dans un contexte où les inquiétudes s’intensifient, cette solidarité apparaît, à ses yeux, comme un impératif stratégique et identitaire.