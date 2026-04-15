Londres : deux personnes arrêtées après une tentative d’incendie contre une synagogue

Deux personnes ont été arrêtées après une tentative d’incendie visant une synagogue dans le nord de Londres, a annoncé la police métropolitaine, précisant que l’incident est traité comme un crime de haine antisémite. Les faits se sont produits dans la nuit de mardi à mercredi dans le quartier de Finchley, où la synagogue visée a été la cible d’une attaque impliquant des engins incendiaires.

Selon la police, une femme de 47 ans a été interpellée à Watford mercredi après-midi, suivie de l’arrestation d’un homme de 46 ans dans la même zone. Les deux suspects sont poursuivis pour incendie volontaire mettant en danger la vie d’autrui et sont actuellement placés en garde à vue.

Des images de vidéosurveillance montrent deux individus vêtus de noir et cagoulés s’approchant du bâtiment peu après minuit, avant de lancer deux bouteilles suspectées de contenir de l’essence ainsi qu’une brique. Aucune des bouteilles n’a pris feu, et aucun dégât matériel ni blessé n’ont été signalés. L’incident a été signalé à la police par le personnel de la synagogue vers 8h30.

Le responsable local de la police, Luke Williams, a salué « la rapidité de l’intervention » des forces de l’ordre, tout en reconnaissant « l’inquiétude légitime » de la communauté juive, notamment après une attaque récente contre des ambulances bénévoles juives à Golders Green. Il a précisé qu’aucun lien n’avait été établi entre les deux incidents, mais que des patrouilles renforcées seraient déployées dans la zone.

Plusieurs responsables ont réagi, dont le maire de Londres, Sadiq Khan, qui a condamné une « attaque odieuse », ainsi que la députée locale Sarah Sackman, qui a mis en garde contre le risque de banalisation de tels actes.

Malgré ces tensions, des représentants de la synagogue ont affirmé que la communauté ne se laisserait pas intimider, réaffirmant leur volonté de maintenir le dialogue avec les habitants du quartier.