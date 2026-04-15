Londres : deux personnes recherchées pour une tentative d'incendie contre une synagogue

La police britannique a lancé mercredi un appel à témoins après une tentative d’incendie visant une synagogue à Finchley, dans le nord de Londres. L’incident, survenu dans la nuit de mardi à mercredi, est traité comme un « crime de haine antisémite » par les autorités.

Selon la police, deux suspects sont activement recherchés. Ils étaient « vêtus de vêtements sombres et portant des cagoules » au moment des faits. Peu après minuit, ils ont lancé contre le bâtiment « deux bouteilles qui semblaient contenir de l’essence, ainsi qu’une brique », a précisé la Metropolitan Police dans un communiqué.

Malgré la nature potentiellement dangereuse de l’attaque, aucune des bouteilles n’a pris feu. « Aucune des deux bouteilles n'a pris feu et aucun dégât n'a été signalé. Il n'y a pas eu de blessé », ont indiqué les forces de l’ordre, soulignant l’absence de conséquences matérielles ou humaines.

L’enquête est en cours afin d’identifier et d’interpeller les suspects. Les autorités ont renforcé la sécurité autour des lieux de culte juifs dans la capitale britannique, dans un contexte de vigilance accrue face aux actes antisémites.

Cet incident intervient alors que la communauté juive au Royaume-Uni exprime des inquiétudes croissantes face à la recrudescence d’actes hostiles. Les forces de sécurité appellent toute personne disposant d’informations à se manifester rapidement afin de faire avancer l’enquête.