Donald Trump dit avoir demandé à Xi Jinping de ne pas donner d’armes à l’Iran

Le président américain Donald Trump a affirmé avoir personnellement demandé à son homologue chinois Xi Jinping de ne pas fournir d’armes à Iran, assurant que ce dernier lui avait répondu favorablement. Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions persistantes autour du programme nucléaire iranien et des équilibres stratégiques au Moyen-Orient.

S’exprimant lors d’un entretien diffusé mercredi sur la chaîne Fox Business, Donald Trump a détaillé les échanges intervenus entre Washington et Pékin. « Il a répondu à une lettre que je lui avais écrite parce que j’avais entendu que la Chine donnait des armes » à l’Iran, a-t-il expliqué à la journaliste Maria Bartiromo.

Le président américain a précisé avoir directement interpellé le dirigeant chinois sur cette question sensible. « Je lui ai envoyé une lettre demandant de ne pas le faire, et il m’a écrit une lettre disant, en substance, qu’il ne le fait pas », a-t-il poursuivi, laissant entendre que Pékin aurait démenti toute implication dans un éventuel soutien militaire à Téhéran.

Ces propos s’inscrivent dans une dynamique diplomatique marquée par des canaux de communication indirects entre les États-Unis et l’Iran, ainsi que par des inquiétudes récurrentes quant au rôle de puissances tierces dans la région. Washington surveille de près toute coopération militaire susceptible de renforcer les capacités iraniennes, notamment dans un contexte où les discussions sur le nucléaire restent fragiles et intermittentes.