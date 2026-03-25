L’Iran soupçonné d'être derrière l’incendie d’ambulances juives à Londres

Des experts et responsables sécuritaires cités par le Guardian estiment que l’Iran pourrait être à l’origine de l’attaque incendiaire visant quatre ambulances de la communauté juive, survenue lundi devant une synagogue dans le nord de Londres. L’enquête s’appuie notamment sur la diffusion d’une vidéo de l’attaque sur des canaux liés à Téhéran, attribuée à un groupe se faisant appeler "Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia".

Selon le ministère israélien de la Diaspora, ce mouvement serait déjà impliqué dans plusieurs attaques contre des institutions juives en Europe. Toutefois, des sources proches de l’enquête privilégient une autre hypothèse : celle d’une organisation fictive, qui servirait de façade à des opérations menées par les services de renseignement iraniens ou par la force Al-Qods.

La force Al-Qods, unité extérieure du Corps des gardiens de la révolution islamique, est chargée de coordonner les activités des groupes terroristes soutenus par l’Iran à l’étranger. Dans ce contexte, l’utilisation d’un nom et d’une identité visuelle inspirés d’autres groupes chiites pro-iraniens renforcerait les soupçons d’une opération orchestrée depuis Téhéran.

Ces éléments alimentent les inquiétudes croissantes autour d’une intensification des actions hostiles visant des cibles juives en Europe, dans un contexte de tensions régionales accrues.