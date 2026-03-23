Londres : des ambulances juives incendiées, la piste antisémite privilégiée

Une vive inquiétude secoue la communauté juive de Londres après l’incendie de quatre ambulances appartenant à l’organisation de secours Hatzola North West, dans la nuit de dimanche à lundi, à proximité d’une synagogue. L’attaque, filmée et largement relayée sur les réseaux sociaux, montre trois individus cagoulés versant du carburant sur les véhicules avant d’y mettre le feu, puis prenant la fuite. Les autorités britanniques ont rapidement ouvert une enquête et lancé un appel à témoins pour identifier les suspects.

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Selon les services de secours, l’incendie a causé d’importants dégâts. Les flammes ont provoqué des explosions dans les moteurs des ambulances et endommagé un immeuble résidentiel voisin, dont plusieurs fenêtres ont été soufflées. Aucun blessé n’a été signalé, mais l’impact matériel et symbolique de l’attaque est considérable, en particulier pour une organisation qui fournit des soins médicaux d’urgence essentiels à la communauté juive locale.

Au sein de cette dernière, l’émotion est forte. Plusieurs responsables ont évoqué une attaque délibérément ciblée. L’organisation de surveillance communautaire Shomrim a fermement condamné l’incident, soulignant qu’il ne s’agit pas seulement d’un acte criminel, mais d’une atteinte directe à la sécurité et au bien-être des habitants. "S’en prendre à des ambulances, c’est s’attaquer à la capacité même de sauver des vies", a-t-elle dénoncé dans un communiqué.

La réaction a également été immédiate sur le plan international. Le président de l’Organisation sioniste mondiale, Yaakov Hagoel, a dénoncé une nouvelle manifestation de l’antisémitisme croissant dans les diasporas. Il a appelé le gouvernement britannique à prendre des mesures concrètes pour protéger les communautés juives, estimant que la situation ne pouvait plus être ignorée.

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Cet incident s’inscrit dans un contexte de tensions accrues au Royaume-Uni depuis le début de la guerre déclenchée par l’attaque terroriste du Hamas le 7 octobre 2023. Depuis, les manifestations de soutien aux terroristes se sont multipliées dans le pays, contribuant à un climat d’insécurité croissant pour les Juifs britanniques. Selon plusieurs enquêtes, environ 35 % d’entre eux déclarent aujourd’hui ne plus se sentir en sécurité, contre seulement 9 % avant ces événements.

Les chiffres confirment cette tendance préoccupante. Au cours du premier semestre 2025, pas moins de 1 521 incidents antisémites ont été recensés au Royaume-Uni, certains particulièrement violents. À Manchester, une attaque lors de Yom Kippour a coûté la vie à deux personnes et fait plusieurs blessés, marquant un tournant dans la gravité des violences.

Dans ce contexte, l’incendie des ambulances à Londres apparaît comme un nouvel épisode alarmant d’une montée de l’antisémitisme qui inquiète bien au-delà des frontières britanniques. Pour les autorités comme pour les responsables communautaires, l’enjeu est désormais de prévenir une escalade et de garantir la sécurité d’une population de plus en plus exposée.