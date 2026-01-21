Grande-Bretagne : une famille juive de Bristol envisage de partir face à la montée de l’antisémitisme

Au Royaume-Uni, une famille juive vivant dans un quartier réputé progressiste de Bristol cherche à déménager, affirmant ne plus se sentir en sécurité en raison d’une montée de l’antisémitisme depuis le massacre terroriste du Hamas du 7 octobre et la guerre entre Israël et le Hamas. C’est ce que rapporte le Sunday Times, qui décrit un climat devenu pesant pour cette petite communauté.

Selon la famille, la situation s’est progressivement détériorée, jusqu’à devenir "permissive" à l’égard de propos et d’attitudes antisémites. Le déclic serait venu de l’annulation par une école locale de la visite d’un député juif, après qu’il est apparu que la responsable de la diversité de l’établissement soutenait ouvertement le massacre du 7 octobre. D’après le journal, cette dernière avait qualifié les terroristes du Hamas de "héros luttant pour la justice" et appelé, dès le 8 octobre 2023, à ignorer les médias présentant Israël comme une victime.

Cette affaire a poussé les parents à s’inquiéter pour la scolarité de leur enfant et à chercher un logement dans un quartier jugé plus "neutre". Le père, employé dans une association caritative locale, raconte voir régulièrement des parents portant des keffiehs devant les écoles et dans les parcs, et devoir traverser, sur le chemin de l’école, des slogans évoquant un "génocide à Gaza" ou des empreintes de mains ensanglantées peintes sur les murs.

"La petite communauté juive est mise à l’écart de manière organisée", affirme-t-il, comparant la situation à celle vécue autrefois par d’autres minorités. Son enfant aurait déjà été pris à partie par un camarade à propos de Gaza, en revenant de l’école en larmes.

Il souligne aussi une forme de pression idéologique permanente : "On vous teste sans cesse. Il y a très peu d’espaces où le conflit de Gaza ne vous est pas jeté au visage". Bien que favorable à une solution à deux États, il estime que dans son quartier, toute reconnaissance du droit d’Israël à exister est perçue comme inacceptable.

Une responsable syndicale de l’école s’est dite "fière" d’avoir contribué à faire annuler la visite du député et d’avoir écarté un intervenant lié à une entreprise israélienne lors d’une conférence. Bristol, où se trouve une filiale du groupe israélien Elbit Systems, est par ailleurs le théâtre régulier de dégradations menées par des militants anti-israéliens, renforçant le sentiment d’hostilité décrit par la famille.