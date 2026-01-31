Plusieurs arrestations à Londres lors d’une manifestation pro-palestinienne

Plusieurs personnes ont été interpellées samedi à Londres lors d’une manifestation pro-palestinienne, ont annoncé les autorités britanniques, dans un contexte de fortes tensions autour des rassemblements liés au conflit au Proche-Orient.

Selon la police métropolitaine de Londres, deux individus ont été arrêtés pour soupçon de soutien à l’organisation Palestine Action, interdite au Royaume-Uni et classée comme organisation terroriste par le gouvernement britannique l’an dernier. Les forces de l’ordre indiquent que les personnes concernées ont été repérées portant une banderole sur laquelle figurait le message : « We are all Palestine Action ».

Toujours d’après la police, un homme de 74 ans a également été interpellé pour une infraction à l’ordre public après avoir été vu avec une pancarte portant l’inscription « Globalize the intifada », un slogan jugé problématique par les autorités en raison de son interprétation potentiellement violente. Un autre individu a par ailleurs été arrêté pour « coups et blessures simples » après une altercation avec des manifestants.

L’ONG Amnesty International UK affirme que depuis l’interdiction de Palestine Action, plus de 2 700 personnes ont été arrêtées au Royaume-Uni pour des faits présumés de soutien à cette organisation.

La manifestation pro-palestinienne, qui s’est tenue dans le centre de la capitale, a rassemblé des participants brandissant des drapeaux palestiniens et des pancartes appelant à la fin des hostilités. À proximité immédiate, un rassemblement pro-israélien organisé par le collectif Stop The Hate s’est également tenu, sous une forte présence policière destinée à prévenir tout débordement.

Les autorités londoniennes ont indiqué rester en état de vigilance accrue face à la multiplication de manifestations sensibles, soulignant leur volonté de garantir à la fois la sécurité publique et le droit de manifester dans le respect de la loi.