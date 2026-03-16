Royaume-Uni : un étudiant sur cinq réticent à partager un logement avec juif, révèle un sondage

Un nouveau sondage mené au Royaume-Uni révèle qu’un étudiant universitaire sur cinq se dit réticent à partager un logement avec un étudiant juif, voire refuserait de le faire. L’enquête, commandée par l’Union of Jewish Students et réalisée par l’institut JL Partners, a été conduite entre le 26 janvier et le 4 février auprès d’un échantillon représentatif de 1 000 étudiants inscrits dans 170 universités du pays.

Selon les résultats de l’étude, 23 % des étudiants interrogés affirment avoir été témoins de comportements visant des étudiants juifs en raison de leur religion ou de leur origine. Le phénomène semble particulièrement marqué dans le contexte des manifestations liées au conflit israélo-palestinien : parmi les étudiants déclarant assister régulièrement à ce type de rassemblements, 39 % disent avoir observé des cas fréquents de harcèlement visant des étudiants juifs.

Le sondage indique également qu’une proportion importante d’étudiants affirme avoir entendu sur les campus des slogans glorifiant les terroristes du Hamas, du Hezbollah ou d’autres organisations interdites. Près de la moitié des personnes interrogées disent aussi avoir vu des justifications de l’attaque menée par les terroristes du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël.

Dans le même temps, une large majorité des répondants, (82 %) considère que le slogan appelant à "mondialiser l’intifada" est antisémite. L’étude souligne enfin que de nombreux étudiants estiment que les manifestations organisées sur les campus perturbent leur apprentissage, et une majorité d’entre eux se dit opposée aux protestations qui bloquent l’accès aux salles de cours et aux bâtiments universitaires.