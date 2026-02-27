"Criminel de guerre sioniste" : la statue de Churchill vandalisée à Londres

La statue en bronze de Winston Churchill, située sur Parliament Square à quelques mètres du Parlement britannique, a été vandalisée dans la nuit de jeudi à vendredi. Des inscriptions telles que "criminel de guerre sioniste", "stop au génocide" ou "mondialiser l'Intifada" on été taguées sur le monument. Une mention en néerlandais, "salutations de La Haye", a également été inscrite sur le socle.

Les services chargés de la préservation du patrimoine, relevant de l’autorité du Grand Londres, ont rapidement recouvert les graffitis de bâches noires afin de limiter les dégâts et de procéder au nettoyage. La zone a été temporairement bouclée pendant l’intervention. Une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs et déterminer leurs motivations.

Inaugurée en 1973, la statue de l’ancien Premier ministre britannique occupe une place centrale dans l’une des places les plus emblématiques de la capitale. Winston Churchill demeure une figure majeure de l’histoire britannique, notamment pour son rôle durant la Seconde Guerre mondiale.

Son héritage est toutefois complexe. Connu pour son soutien au sionisme et pour avoir défendu, dès le début du XXe siècle, les droits des Juifs et l’idée d’un foyer national juif en Terre d'Israël, Churchill a également été associé à des politiques controversées. La limitation de l’immigration juive vers la Palestine sous mandat britannique, à travers le Livre blanc, reste un sujet de débat parmi les historiens.

Au fil des années, sa statue est devenue un symbole à la fois d’admiration et de controverse. L’acte de vandalisme s’inscrit dans un contexte de tensions accrues liées au conflit au Proche-Orient, qui rejaillissent régulièrement sur des symboles historiques en Europe.