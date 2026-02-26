Londres : une boulangerie vandalisée pour la seconde fois après des accusations de "financement d’Israël"

Une nouvelle succursale de Gail’s Bakery, située dans le quartier d’Archway au nord de Londres, a été vandalisée pour la deuxième fois en moins d’une semaine. Des militants pro-palestiniens accusent l’enseigne de financer l’armée israélienne dans le contexte de la guerre à Gaza.

Selon la Metropolitan Police, les forces de l’ordre ont été appelées tôt mercredi matin après que plusieurs vitres ont été brisées et que de la peinture a été projetée sur la façade. Les policiers ont rencontré le personnel dans la matinée. Aucune interpellation n’a été effectuée à ce stade.

Les enquêteurs examinent un possible lien avec un précédent acte de dégradation survenu le 18 février, à la veille de l’ouverture de la boulangerie, lorsque de la peinture rouge et des slogans politiques avaient été inscrits sur la devanture. La police précise que des investigations approfondies sont en cours, notamment l’analyse d’images de vidéosurveillance.

Dans un communiqué, la Metropolitan Police indique avoir renforcé les patrouilles dans le secteur et assure adopter une approche « ferme et déterminée » face aux actes antisémites et aux crimes haineux.

Fondée dans les années 1990 par une équipe de boulangers israéliens, dont Gail Mejia et Ran Avidan, l’entreprise exploite aujourd’hui environ 170 points de vente au Royaume-Uni. Elle a été rachetée en 2021 par le fonds d’investissement américain Bain Capital.