Londres : une quatrième arrestation après l’incendie d’ambulances de la communauté juive

La police britannique a procédé à une quatrième arrestation dans le cadre de l’enquête sur l’incendie criminel visant des ambulances de la communauté juive à Londres, a indiqué un procureur devant un tribunal samedi. Cette nouvelle interpellation intervient après l’inculpation, la veille, de trois hommes soupçonnés d’avoir participé à cette attaque survenue le 23 mars.

Les suspects sont poursuivis pour incendie volontaire avec intention de causer des dommages matériels, ainsi que pour mise en danger potentielle de vies humaines. L’individu arrêté samedi, dont l’identité n’a pas été révélée, est suspecté d’être impliqué dans cette opération qualifiée par les autorités de ciblée et préméditée.

Les faits se sont déroulés dans le quartier de Golders Green, au nord de Londres, où quatre ambulances stationnées à proximité d’une synagogue ont été incendiées. Selon les enquêteurs, ces véhicules appartenaient à une organisation médicale liée à la communauté juive, renforçant la gravité de l’acte dans un contexte déjà marqué par des tensions accrues.

L’enquête se poursuit afin d’établir les responsabilités précises de chacun des suspects et de déterminer s’il existe d’éventuelles complicités. Les autorités n’excluent pas que d’autres arrestations puissent avoir lieu.

Cet incident a suscité une vive inquiétude au sein de la communauté juive britannique, ainsi que de nombreuses réactions politiques. Les autorités ont condamné une attaque visant délibérément des services d’urgence et une communauté spécifique, soulignant la nécessité de lutter fermement contre les actes de haine et les violences ciblées.

Dans un climat de vigilance renforcée, la police britannique assure mobiliser tous les moyens nécessaires pour faire la lumière sur cette affaire et garantir la sécurité des populations concernées.