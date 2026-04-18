Londres : une enquête antiterroriste après un incendie visant un ancien local d'une organisation juive

La police britannique a ouvert une enquête antiterroriste après un incendie criminel visant un ancien local d’une organisation juive dans le nord-ouest de Londres, dans un contexte de multiplication d’incidents similaires ces dernières semaines. Les faits se sont produits vendredi soir devant une vitrine portant l’inscription « Jewish Futures », une organisation communautaire qui n’occupe plus les lieux.

Selon la police, un individu a été aperçu s’approchant du bâtiment avec un sac plastique contenant trois bouteilles remplies de liquide. Il aurait déposé le sac devant la façade avant d’y mettre le feu. Les bouteilles n’ont pas complètement pris feu, l’incendie est resté limité, causant des dégâts mineurs. Aucun blessé n’est à déplorer.

Bien que l’incident ne soit pas, à ce stade, officiellement qualifié d’acte terroriste, il a été confié aux unités antiterroristes en raison de similitudes avec d’autres attaques récentes visant des cibles juives dans la capitale. Ces événements suscitent une vive inquiétude au sein de la communauté.

Parmi les faits récents, quatre ambulances de l’organisation juive Hatzola ont été incendiées dans la nuit du 23 mars, suivies d’une tentative d’incendie contre une synagogue à Finchley. Un autre incident a visé la chaîne Iran International, avec un engin enflammé lancé sur son parking. Le groupe « Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya » (Hayi) a revendiqué plusieurs de ces attaques.

Toutefois, la police souligne qu’aucun lien formel n’est établi à ce stade entre l’incendie de vendredi et ces précédents incidents. Les autorités ont néanmoins renforcé les patrouilles et assurent prendre très au sérieux ces actes, alors que les craintes de nouvelles attaques persistent.