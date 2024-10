Harris confuse après les propos d'un manifestant accusant Israël de "génocide"

La vice-présidente américaine Kamala Harris s'est retrouvée au cœur d'une controverse lors d'un meeting de campagne à l'Université du Wisconsin-Milwaukee jeudi dernier. Selon le New York Post, Harris aurait semblé approuver les propos d'un manifestant l'accusant de soutenir un "génocide" en Israël. Alors que Harris s'adressait à la foule, un étudiant pro-Hamas l'a interrompue en criant : "Et le génocide ? Des milliards de dollars pour le génocide." La vice-présidente a d'abord tenté de poursuivre son discours, déclarant : "Je sais de quoi vous parlez. Je veux un cessez-le-feu. Je veux que la guerre se termine."

Le manifestant, portant un keffieh, a persisté : "19 000 enfants sont morts, et vous ne voulez pas appeler ça un génocide." Après son expulsion, Harris a déclaré : "Écoutez, ce dont il parle, c'est réel. Ce n'est pas le sujet dont je suis venue discuter aujourd'hui, mais c'est réel et je respecte sa voix." Ces propos ont immédiatement suscité des réactions. Un responsable de la campagne de Harris a rapidement précisé : "Ce n'est pas le point de vue de l'administration Biden-Harris ni de la vice-présidente."

Ce n'est pas la première fois que Harris fait face à des manifestants pro-palestiniens lors de ses rassemblements. En août, à Detroit, elle a répondu fermement à des manifestants scandant "Kamala, Kamala, tu ne peux pas te cacher. Nous ne voterons pas pour un génocide" en déclarant : "Vous savez quoi, si vous voulez que Donald Trump gagne, dites-le. Sinon, je parle."

Plus récemment, à Savannah en Géorgie, Harris a répondu à un autre manifestant en affirmant : "Le président et moi travaillons jour et nuit, nous devons obtenir un accord sur les otages et un accord de cessez-le-feu maintenant."