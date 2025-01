Harvard s'engage contre l'antisémitisme après un accord historique avec des étudiants juifs

L'Université Harvard a conclu un accord majeur avec des étudiants juifs et le Centre Brandeis pour les droits de l'homme, marquant un tournant dans sa politique de lutte contre l'antisémitisme exacerbé depuis le 7 octobre et le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas.

L'accord prévoit plusieurs mesures concrètes. L'université adopte notamment la définition de l'antisémitisme établie par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (IHRA), s'engage à créer un partenariat avec une université israélienne et met en place un nouveau dispositif de traitement des plaintes liées à l'antisémitisme.

"Pour de nombreux Juifs, le sionisme fait partie intégrante de leur identité", reconnaît désormais officiellement l'université sur son site. Cette déclaration s'accompagne d'une politique claire : toute discrimination basée sur l'identité juive ou israélienne pourra être considérée comme une violation des règles de l'établissement.

Kenneth Marcus, ancien secrétaire adjoint américain à l'Éducation et président du Centre Brandeis, salue cet accord qu'il considère comme précurseur : "Il ouvrira la voie à d'autres arrangements similaires et garantira aux étudiants juifs un environnement d'apprentissage libre de haine et de discrimination."

Cette décision fait suite à une période particulièrement troublée pour Harvard, marquée par la démission de sa présidente Claudine Gay, critiquée pour sa gestion des manifestations antisémites sur le campus après les événements du 7 octobre. Toutefois, l'accord ne fait pas l'unanimité : un ancien étudiant, Shabat Kestenbaum, refuse de s'y associer et poursuit son action en justice contre l'université.

Si Harvard ne reconnaît pas explicitement sa responsabilité dans le cadre de cet accord, l'université affirme qu'il "reflète son engagement continu à garantir que tous les membres de sa communauté se sentent acceptés, respectés et protégés."