Incendies à Los Angeles : Hollywood évacué, 5 morts et plus 100.000 habitants évacués

Los Angeles : Les incendies ravagent la ville, Hollywood menacé par les flammes

Des vents violents combinés à une sécheresse extrême ont provoqué des incendies dévastateurs, faisant au moins cinq morts et forçant l'évacuation de plus de 100 000 habitants.

Les autorités de Los Angeles ont ordonné mercredi l'évacuation du quartier historique de Hollywood, alors qu'un nouvel incendie s'est déclaré à proximité du célèbre boulevard aux étoiles. "Menace immédiate pour la vie. Il s'agit d'un ordre légal de PARTIR MAINTENANT. La zone est légalement interdite d'accès au public", ont annoncé les pompiers de la ville.

Les conditions météorologiques exceptionnelles, avec des rafales atteignant 160 km/h, ont contribué à la propagation rapide des flammes. "Nous n'avons pas assez de pompiers dans le comté de Los Angeles pour faire face à cette situation", a déploré Anthony Marrone, le chef des pompiers du comté.

Le premier foyer s'est déclaré mardi matin dans les collines du quartier huppé de Pacific Palisades, avant de se multiplier rapidement. Environ 1 500 bâtiments ont été détruits, notamment dans le quartier d'Altadena, au nord de la ville. "Les flammes ont englouti nos rêves. Il n'y plus que des cendres ici", témoigne William Gonzales, un habitant revenu constater les dégâts.

La situation est d'autant plus critique que trois réservoirs alimentant des bouches d'incendie ont été vidés dans la lutte contre les flammes à Pacific Palisades. Le météorologiste Daniel Swain pointe "le manque de pluie et l'anormale chaleur et sécheresse depuis six mois" pour expliquer l'ampleur des sinistres.

Face à cette situation, le président Joe Biden, en visite dans une caserne de pompiers à Santa Monica, a débloqué des aides fédérales et annulé son déplacement prévu en Italie. L'industrie du divertissement est également touchée : Universal Studios Hollywood a fermé ses portes, les nominations aux Oscars ont été reportées, et de nombreuses célébrités, dont Mark Hamill de "Star Wars", ont dû évacuer leurs domiciles.