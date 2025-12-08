Isaac Herzog met en garde contre le nouveau maire de New York

Le président israélien Isaac Herzog a vivement critiqué dans la nuit de dimanche à lundi Zohran Mamdani, maire élu de New York. Lors d'un discours prononcé dans la métropole américaine, Herzog a qualifié de "scandaleuses" les déclarations de Mamdani concernant l'immigration vers Israël et le sionisme, affirmant que les résultats des élections new-yorkaises devaient "faire lever un drapeau rouge".

"Le maire élu de New York ne fait aucun effort pour dissimuler son hostilité envers Israël, l'unique État du peuple juif", a déclaré Herzog lors d'une cérémonie à la Yeshiva University, où il recevait un doctorat honoris causa. Le président israélien a appelé à combattre avec détermination et sans crainte la haine et les diffamations, en utilisant tous les moyens légaux et publics disponibles.

"Le peuple juif a traversé l'enfer et nous sommes toujours là, nous surmonterons ces épreuves", a ajouté le président, adoptant un ton résolument combatif face à ce qu'il perçoit comme une menace pour la légitimité d'Israël au cœur de la plus grande communauté juive de la diaspora.

Herzog a également profité de son intervention pour saluer le président américain Donald Trump et son plan visant à mettre fin à la guerre à Gaza. "Je remercie le président du fond du cœur pour son leadership et son soutien à Israël. Je prie pour qu'il réussisse à concrétiser sa vision d'un nouvel horizon au Moyen-Orient", a déclaré le président israélien.

Cette prise de position intervient dans un contexte de tensions croissantes entre Israël et certains élus progressistes américains, particulièrement dans les grandes villes comme New York où les débats sur la politique israélienne divisent profondément l'opinion publique. L'élection de Mamdani marque un tournant dans la politique municipale new-yorkaise et suscite des inquiétudes dans les milieux pro-israéliens quant à l'avenir des relations entre la ville et l'État hébreu.