J.D. Vance : la guerre en Iran se poursuivra "encore un peu" pour neutraliser "durablement" Téhéran

Le vice-président américain J.D. Vance a affirmé que les États-Unis poursuivraient leur campagne militaire en Iran «encore un peu», afin de garantir une neutralisation durable des capacités du régime iranien. S’exprimant dans un podcast, il a expliqué que l’objectif était d’empêcher Téhéran de représenter une menace «pendant très longtemps».

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Selon J.D. Vance, Washington a déjà «atteint la grande majorité de ses objectifs militaires», allant jusqu’à suggérer que certains pourraient considérer ces objectifs comme d’ores et déjà remplis. Il a toutefois insisté sur la nécessité de prolonger les opérations pour éviter un retour rapide des capacités iraniennes. «Le président va continuer encore un peu pour s’assurer que nous n’aurons pas à recommencer», a-t-il déclaré.

Le vice-président a explicitement évoqué la volonté de «neutraliser» l’Iran sur le long terme, accusant le pays de poursuivre ses efforts pour se doter de l’arme nucléaire et de constituer une menace persistante pour les intérêts américains. Cette déclaration constitue une reconnaissance implicite du caractère non définitif des gains militaires obtenus jusqu’à présent.

Interrogé sur la hausse des prix de l’énergie liée au conflit, J.D. Vance a relativisé son impact, la qualifiant de «réaction temporaire» à une guerre qu’il présente comme de courte durée. «Nous ne cherchons pas à rester en Iran sur le long terme», a-t-il assuré, évoquant un retrait à venir une fois les objectifs sécuritaires atteints.

Ces propos interviennent dans un contexte d’escalade militaire et de tensions accrues au Moyen-Orient, alors que les États-Unis cherchent à concilier pression militaire et limitation de leur engagement dans la durée.