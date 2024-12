Joe Biden accorde une grâce présidentielle à son fils Hunter, malgré sa promesse antérieure

Joe Biden a signé dimanche une grâce totale et inconditionnelle pour son fils Hunter, annulant ses condamnations pour fraude fiscale et délits liés aux armes à feu, malgré son engagement antérieur de ne pas intervenir dans les affaires judiciaires de son fils. "Depuis mon entrée en fonction, j'ai dit que je n'interférerais pas dans les décisions du ministère de la Justice, et j'ai tenu parole même en regardant mon fils faire l'objet de poursuites sélectives et injustes", a déclaré le président dans un communiqué officiel.

Hunter Biden devait être condamné le 16 décembre, après avoir plaidé coupable en septembre pour neuf chefs d'accusation dans une affaire fiscale fédérale. Un accord négocié avec le ministère de la Justice s'était effondré en cours de route, ce que le président attribue à des "pressions politiques".

"Sans facteurs aggravants comme l'utilisation dans un crime, les achats multiples ou l'achat d'arme par personne interposée, les gens ne sont presque jamais traduits en justice pour des accusations de crime uniquement sur la façon dont ils ont rempli un formulaire d'armes", a souligné Biden, défendant sa décision.

Donald Trump, président élu, a réagi sur sa plateforme Truth Social : "La grâce accordée par Joe à Hunter inclut-elle les otages du J-6, qui sont maintenant emprisonnés depuis des années ? Un tel abus et déni de justice !", faisant référence aux personnes arrêtées lors des émeutes du Capitole.

"J'ai suivi un principe simple tout au long de ma carrière : dire simplement la vérité aux Américains. La politique brute a infecté ce processus et a conduit à un déni de justice", a conclu le président Biden, ajoutant qu'une fois sa décision prise ce week-end, "il n'y avait aucune raison de la retarder davantage."