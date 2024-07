Joe Biden affirme qu'il a renoncé à se représenter "pour son pays"

Joe Biden a confirmé mercredi qu'il renonçait à se représenter pour un second mandat présidentiel. Lors d'une allocution depuis le bureau présidentiel à la Maison-Blanche, il a déclaré : "Je révère ma fonction, mais j'aime encore plus mon pays. Ce fut l'honneur de ma vie de servir comme votre président… mais la défense de notre démocratie, qui est en jeu, est plus importante que n'importe quel titre."

Cette allocution était sa première apparition publique depuis l'annonce de sa renonciation faite dimanche via les réseaux sociaux. Biden n'a pas mentionné Donald Trump, mais a évoqué des prédécesseurs célèbres comme George Washington, Abraham Lincoln et Franklin Roosevelt, soulignant l'importance de préserver la démocratie. Il a expliqué que l'Amérique est à un point crucial de son histoire : "L'Amérique va devoir choisir entre progresser ou régresser, entre l'espoir et la haine, entre l'unité et la division. Nous devons décider si nous croyons encore à l'honnêteté, au respect, à la liberté, à la justice et à la démocratie."

Biden a reconnu qu'il n'avait pas pris cette décision à la légère : "Je pense que mon bilan en tant que président, mon rôle international, ma vision de l'avenir de l'Amérique méritaient un second mandat, mais rien, rien ne doit jamais entraver la sauvegarde de notre démocratie, et cela inclut l'ambition personnelle." Il a ajouté : "J'ai donc décidé que la meilleure façon d'aller de l'avant était de passer le flambeau à une nouvelle génération."

Cette décision marque la première fois depuis 1968 qu'un président américain en exercice décide de ne pas se représenter après un seul mandat. Biden a assuré qu'il ne démissionnerait pas avant la fin de son mandat en janvier 2025 et qu'il se concentrerait sur ses responsabilités : "Pendant les six prochains mois, je me concentrerai sur mon travail de président… Je continuerai à défendre nos libertés individuelles et nos droits civiques… et à dénoncer la haine et l'extrémisme."

Biden a également rappelé les défis surmontés depuis son investiture en janvier 2021, notamment la pandémie de COVID-19 et l'attaque contre le Capitole. Il a rendu hommage à sa vice-présidente Kamala Harris, la qualifiant de "partenaire incroyable" et de "dirigeante digne de notre pays."

En conclusion, il a cité Benjamin Franklin : "Une république, si vous arrivez à la conserver!" et a souligné que l'avenir de la démocratie américaine repose entre les mains du peuple.