Joe Biden appelle à l'unité du Parti démocrate à l'approche des élections

Dans une lettre adressée aux élus démocrates du Congrès, le président américain Joe Biden a réaffirmé sa détermination à rester candidat à sa réélection, malgré les appels croissants au sein de son parti pour qu'il se retire de la course.

"La question de la marche à suivre a été largement débattue pendant plus d'une semaine. Il est temps d'y mettre fin", écrit Biden dans cette missive de deux pages. Le président souligne que le parti a "une seule mission" : battre Donald Trump, le candidat républicain présumé, en novembre prochain.

Biden met en avant l'urgence de la situation : "Il nous reste 42 jours avant la Convention démocrate et 119 jours avant l'élection générale. Tout affaiblissement de notre détermination ou manque de clarté sur la tâche à accomplir ne fait qu'aider Trump et nous nuire." Cette lettre intervient alors que les démocrates sont profondément divisés sur l'opportunité de maintenir la candidature de Biden, âgé de 81 ans. Certains craignent que son âge et sa popularité en berne ne compromettent les chances du parti face à Trump. Le président appelle à l'unité : "Il est temps de nous rassembler, d'aller de l'avant en tant que parti unifié, et de vaincre Donald Trump." Il exhorte les démocrates à se concentrer sur les enjeux cruciaux pour les Américains, tels que l'économie, les soins de santé et le changement climatique.

La campagne de Biden a envoyé cette lettre aux législateurs démocrates à leur retour à Washington après les vacances du 4 juillet, dans l'espoir de mettre fin aux dissensions internes et de recentrer le parti sur l'objectif commun de conserver la Maison Blanche.