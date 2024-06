Joe Biden "consterné" par la manifestation anti-israélienne à la synagogue de Los Angeles

Le président des États-Unis, Joe Biden, a dénoncé le comportement des manifestants anti-israéliens qui ont tenté d'empêcher les fidèles juifs d'entrer dans une synagogue à Los Angeles.

"Je suis consterné par les scènes qui se sont déroulées à l'extérieur de la synagogue Adas Torah à Los Angeles. Intimider les fidèles juifs est dangereux, inadmissible, antisémite et anti-américain", peut-on lire dans un tweet publié sur le compte X du président américain Joe Biden.

"Les Américains ont le droit de manifester pacifiquement. Mais bloquer l'accès à un lieu de culte - et se livrer à des actes de violence - n'est jamais acceptable", ajoute-t-il. On a pu entendre des manifestants chanter en faveur d'une intifada et, selon certaines informations, ils ont aspergé de gaz lacrymogène les participants juifs, ce qui a provoqué des affrontements qui ont été interrompus par la police. La manifestation avait pour but de protester contre un événement organisé à l'intérieur de la synagogue, qui aurait porté sur la vente de parcelles de terre en Judée-Samarie.