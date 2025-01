Joe Biden honore Hillary Clinton et 18 autres personnalités de la Médaille présidentielle de la Liberté

Le président Joe Biden va décerner samedi la Médaille présidentielle de la Liberté, la plus haute distinction civile américaine, à 19 personnalités qui ont "contribué à rendre l'Amérique meilleure", a annoncé la Maison Blanche.

Parmi les récipiendaires figure Hillary Clinton, dont le parcours historique comme Première dame, sénatrice, secrétaire d'État et première femme nominée à la présidence par un grand parti politique, a été salué. La cérémonie honorera également des personnalités du monde du divertissement et du sport, notamment les acteurs Denzel Washington et Michael J. Fox, le chanteur Bono de U2, et la star du football Lionel Messi.

La liste comprend aussi des figures posthumes emblématiques comme l'ancien procureur général Robert F. Kennedy, la militante des droits civiques Fannie Lou Hamer, l'ancien secrétaire à la Défense Ash Carter et l'ancien gouverneur du Michigan George W. Romney.

D'autres personnalités distinguées incluent la primatologue Jane Goodall, la légende du basketball Magic Johnson, le chef cuisinier José Andrés, le créateur Ralph Lauren, la rédactrice en chef de Vogue Anna Wintour, l'éducateur scientifique Bill Nye, et le philanthrope George Soros.

Cette distinction, créée en 1963 par le président John F. Kennedy, récompense "les contributions exemplaires à la prospérité, aux valeurs ou à la sécurité des États-Unis, à la paix mondiale ou à d'autres entreprises sociétales significatives". Plusieurs des lauréats sont connus pour être des donateurs de longue date du Parti démocrate et de Biden.