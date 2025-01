Joe Biden prolonge l'autorisation de sanctions contre les habitants juifs de Judée-Samarie

Quelques jours seulement avant la fin de son mandat et deux semaines avant l'expiration de l'ordonnance précédente, le président Joe Biden a prolongé d'un an l'ordonnance déclarant l'état d'urgence en Judée-Samarie et autorisant l'imposition de sanctions aux résidents israéliens de la région.

"La situation en Cisjordanie (Judée-Samarie), en particulier en ce qui concerne le niveau élevé de violence des résidents juifs extrémistes, le déplacement forcé des résidents de leurs villages et la destruction des biens, a atteint des niveaux intolérables qui constituent une menace sérieuse pour la paix et la stabilité en Cisjordanie, à Gaza, en Israël et dans l'ensemble du Moyen-Orient", a indiqué un communiqué officiel publié par la Maison-Blanche.

Yonatan Sindel/Flash90

Mardi, le secrétaire d'État Antony Blinken a prononcé un discours sur la guerre à Gaza et la situation au Moyen-Orient, déclarant que "le gouvernement israélien a systématiquement porté atteinte aux capacités de la seule alternative au Hamas, à savoir l'Autorité palestinienne".

"Israël a porté atteinte au système financier de l'Autorité palestinienne et détient toujours l'argent des impôts qui devrait aller aux Palestiniens. Israël accélère également le rythme des constructions dans les communautés de Judée-Samarie et ferme les yeux sur les avant-postes illégaux. Les attaques de résidents extrémistes contre les Palestiniens ont atteint un niveau record", a-t-il ajouté.

"Israël a toujours voulu être accepté comme un pays normal dans la région, mais en même temps, les Israéliens sont convaincus que les tentatives passées de tendre la main pour la paix ont été accueillies par le refus et la violence", a-t-il également estimé.