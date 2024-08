Joe Biden reste optimiste sur un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas

Dans une interview accordée à CBS, le président américain Joe Biden a affirmé qu'un accord de cessez-le-feu et de libération d'otages entre Israël et le Hamas est "toujours possible".

Biden a déclaré : "Le plan que j'ai élaboré, approuvé par le G7, entériné par le Conseil de sécurité de l'ONU, etc., est toujours viable. Moi et toute mon équipe travaillons littéralement chaque jour pour éviter que cela ne dégénère en une guerre régionale. Mais cela pourrait facilement arriver." Le président américain a présenté en mai les grandes lignes d'un accord sur les otages proposé par Israël, mais celui-ci n'a pas encore abouti à un accord final. Les pourparlers de médiation sur cet accord doivent reprendre jeudi au Caire. Cette déclaration de Biden souligne les efforts continus de la diplomatie américaine pour résoudre la crise entre Israël et le Hamas, tout en mettant en garde contre le risque d'une escalade régionale. Elle intervient à un moment crucial, alors que les négociations sont sur le point de reprendre, reflétant l'engagement persistant des États-Unis dans la recherche d'une solution diplomatique au conflit.