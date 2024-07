Joe Biden retire sa candidature à l'élection présidentielle américaine et adoube sa vice-présidente Kamala Harris

Joe Biden, le président des États-Unis candidat démocrate à sa réélection, a annoncé ce dimanche 21 juillet qu'il se retirait de la course à la Maison Blanche. "Je crois qu'il est dans l'intérêt de mon parti et dans mon intérêt de me retirer et de me concentrer uniquement sur l'exercice de mes fonctions de président jusqu'à la fin de mon mandat", a-t-il écrit dans un communiqué publié sur le réseau social X (anciennement Twitter).

Cette annonce survient à moins de quatre mois du scrutin, prévu le 5 novembre prochain. "Aujourd'hui, je veux offrir mon soutien total et mon approbation à Kamala pour qu'elle soit la candidate de notre parti cette année. Démocrates - il est temps de nous unir et de battre Trump", a encore écrit le Président Biden.

D'abord discrètes quand le président démocrate multipliait les lapsus, les critiques se sont faites plus nombreuses après un débat catastrophique face à Donald Trump. Devant des millions d'Américains, l'octogénaire avait livré une prestation terrible, multipliant annonces brouillonnes et "absences".

AP Photo/Susan Walsh

Ces dernières semaines, ses plus fervents soutiens et amis avaient fait pression pour qu'il lâche la course afin de ne pas handicaper le camp démocrate qui apparaissait loin derrière Trump dans les derniers sondages. Après l'annonce de son désistement, son adversaire républicain Donald Trump l'a qualifié "de pire président de l'histoire de notre pays."

En Israël, le Président Herzog a loué un "soutien, un ami et un véritable allié du peuple juif", tout comme Naftali Bennett, qui l'a qualifié de "véritable ami d'Israël, dans les bons comme dans les mauvais moments".