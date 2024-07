Joe Biden testé positif au Covid-19

Le président américain Joe Biden a été testé positif au COVID-19, comme l'a annoncé la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre. Cette nouvelle intervient dans un contexte de débats croissants sur la santé et l'aptitude du président de 81 ans à exercer ses fonctions.

Selon son médecin, Biden présente des symptômes légers tels que rhinite, toux et fatigue générale. Le président, qui est vacciné, s'est isolé dans sa résidence de Delaware et a commencé un traitement avec le médicament Paxlovid.

Cette annonce a des implications immédiates sur l'agenda présidentiel. Biden a dû annuler son discours prévu lors d'une conférence hispanique à Las Vegas. De plus, sa rencontre prévue lundi avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, avant le discours de ce dernier au Congrès, est désormais incertaine.

La nouvelle de sa contamination survient dans un contexte politique tendu. La veille, lors d'une interview, Biden avait déclaré qu'il reconsidérerait sa participation à la course présidentielle si ses médecins l'informaient d'un "problème de santé" nécessitant son retrait. Cette déclaration, suivie de près par l'annonce de sa positivité au COVID-19, alimente les discussions sur sa capacité à briguer un second mandat. Ces événements s'inscrivent dans un débat plus large sur l'âge et la santé du président, particulièrement après sa performance jugée décevante lors du dernier débat face à l'ancien président Donald Trump. Des voix au sein du parti démocrate appellent de plus en plus à son retrait de la course présidentielle. Un exemple frappant de ces préoccupations a été rapporté par ABC News : Chuck Schumer, le leader de la majorité au Sénat, aurait eu une conversation franche avec Biden lors d'une récente rencontre à Delaware, lui suggérant de se retirer de la course présidentielle de 2024. Alors que Biden assure se sentir bien et continuer à travailler pour le peuple américain durant son isolement, ces développements soulèvent des questions cruciales sur l'avenir politique du président et la stratégie du parti démocrate à l'approche des élections de 2024.