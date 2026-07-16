John Fetterman menace de quitter le Parti démocrate s’il devient officiellement « anti-Israël »

« Si notre parti devient un jour officiellement le parti anti-Israël, c’est à ce moment-là que je partirai, car c’est pour moi une question de clarté morale », a-t-il déclaré lors du Hill Nation Summit à Washington.

Fetterman a dit craindre que les démocrates ne s’éloignent progressivement du soutien traditionnel à Israël, qu’il présente comme un allié démocratique majeur des États-Unis au Moyen-Orient. Il a notamment pointé la progression de candidats et d’élus critiques envers l’État hébreu au sein de l’aile progressiste du parti.

Le sénateur a cité le vote récent sur une mesure visant à supprimer 3,3 milliards de dollars d’aide sécuritaire annuelle à Israël. Le texte a été rejeté à la Chambre des représentants, mais plus de 100 élus démocrates l’ont soutenu, selon l’article.

Fetterman a également regretté que certains responsables démocrates cherchent, selon lui, à se rapprocher d’une frange de l’électorat « intensément anti-Israël ». Il a toutefois refusé de détailler les discussions qu’il aurait eues avec des élus républicains l’encourageant à changer de parti.

Depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023, John Fetterman s’est imposé comme l’une des voix les plus résolument pro-israéliennes du Parti démocrate. Il avait notamment affiché dans son bureau les portraits des otages israéliens et brandi un drapeau israélien face à des manifestants l’accusant de soutenir un « génocide ».