Congrès américain : une alliance surprise contre la coopération militaire avec Israël

Nouvelle alliance inattendue au Congrès américain autour du dossier israélien.

Le représentant démocrate progressiste de Californie, Ro Khanna, et le représentant républicain libertarien du Kentucky, Thomas Massie, veulent supprimer une disposition du projet annuel de loi sur la défense américaine visant à renforcer la coopération technologique militaire entre les États-Unis et Israël.

La mesure, inscrite dans le National Defense Authorization Act pour 2027, prévoit de désigner un responsable chargé de coordonner les efforts bilatéraux entre Washington et Jérusalem dans la recherche, le développement, les essais, l’évaluation, l’intégration et la coopération industrielle en matière de technologies de défense.

Thomas Massie a annoncé sur X qu’il proposerait un amendement pour retirer cette disposition si elle franchissait l’étape de la commission.

« Nous sommes un pays souverain », a-t-il écrit, dénonçant ce qu’il présente comme une intégration excessive entre les armées américaine et israélienne.

Ro Khanna a rapidement annoncé qu’il défendrait lui aussi un amendement en commission pour supprimer cette section du texte.

Cette initiative illustre une convergence rare entre une partie de la gauche progressiste américaine et l’aile libertarienne du Parti républicain sur les questions liées à Israël.

Ro Khanna, très critique de la conduite israélienne dans la guerre à Gaza, s’est récemment opposé à certains financements américains destinés à Israël, notamment au système de défense Iron Dome.

Thomas Massie, de son côté, est l’un des élus républicains les plus critiques envers Israël au Congrès. Il a récemment perdu sa primaire face à un candidat soutenu par le président américain Donald Trump.

Les deux élus avaient déjà uni leurs forces l’an dernier pour s’opposer à l’implication américaine dans la guerre entre Israël et l’Iran.

Leur nouvelle offensive parlementaire vise désormais à limiter l’approfondissement de la coopération militaire entre les États-Unis et Israël, dans un contexte où le soutien américain à l’État hébreu continue de provoquer de vifs débats à Washington.