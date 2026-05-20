Kenctuky : Un allié de Donald Trump bat un républicain critique d’Israël

Le candidat républicain Ed Gallrein, ancien membre des forces spéciales de la marine américaine, a remporté la primaire dans la 4e circonscription du Kentucky face au représentant sortant Thomas Massie, élu au Congrès depuis 2012.

Cette victoire marque un succès pour Donald Trump, qui avait soutenu Ed Gallrein contre Thomas Massie, devenu l’une des voix les plus critiques du Parti républicain sur plusieurs dossiers sensibles, notamment la guerre contre l’Iran, la publication des dossiers Jeffrey Epstein et l’aide américaine à Israël.

Thomas Massie, figure de l’aile isolationniste républicaine, avait appelé à mettre fin au soutien militaire américain à Israël. Il avait aussi affirmé que cette primaire était un référendum sur la question de savoir si « Israël peut acheter des sièges au Congrès », une formule vivement dénoncée par ses opposants.

Des groupes et donateurs pro-israéliens ont massivement investi dans la course pour le faire battre, faisant de cette primaire un test politique important au sein du camp républicain.

Après sa défaite, Thomas Massie a ironisé devant ses partisans en affirmant qu’il aurait reconnu sa défaite plus tôt, mais qu’il avait d’abord dû joindre son adversaire, ajoutant qu’il avait fallu « un moment pour trouver Ed Gallrein à Tel-Aviv ».

Malgré la défaite, ses soutiens ont scandé « No more wars » et « America First », slogans repris par l’élu sortant. Ed Gallrein a, lui, promis de défendre l’agenda républicain à Washington et de travailler étroitement avec Donald Trump. Dans cette circonscription très conservatrice, il est désormais favori pour l’élection générale.